Späte Wahrheiten

Jens Lehnert empfiehlt, Altes nicht immer gleich wegzuwerfen

Es war vor acht Jahren, als ich mit meinem geschätzten Kollegen aus der Kulturredaktion beim Handwerker-Carneval in der Weimarhalle ein Udo-Jürgens-Medley zum Besten gab. Natürlich mit dabei: der Evergreen „Griechischer Wein“, der bei uns allerdings völlig antialkoholisch daher kam. Vielmehr loteten wir – freilich satirisch überspitzt und völlig hypothetisch – Möglichkeiten aus, die Gunst hiesiger Behörden zu erlangen. Der Titel: „Kriech’ doch mal rein.“

Manchmal, wenn wir hier und da ein Liedchen trällern, kramen wir solchen alten Stoff hervor – so auch am vorigen Samstag, als wir beim Abschiedsabend der Bürgerreise die Mikros in die Hand nahmen. Als wir bei besagtem Titel an der Zeile ankamen, die 2015 über einen „dubiosen Spanier, der nichts macht“ erzählt, fing einer im Publikum besonders an zu lachen: OB Peter Kleine. Schließlich wusste er da bereits – so schwante es mir nun am Donnerstag, dass zumindest dieser Teil des Liedes wieder Aktualität erfährt. Allerdings soll in Sachen Haus der Frau von Stein das „Kriech doch mal rein“ tatsächlich Schnee von gestern sein.