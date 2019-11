Kromsdorf. „Einer trage des anderen Last“ wird am Donnerstag, 28. November, in der Schlosskapelle Kromsdorf gezeigt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Später Defa-Klassiker in Kromsdorf

In der Film- und Gesprächsreihe „Alltag in der DDR“ spielt am Donnerstag, 28. November“, in Kromsdorfs Schlosskapelle der Defa-Streifen „Einer trage des anderen Last“ die Hauptrolle. Das Drehbuch zum 1988 entstandenen Film hatte neben dem Regisseur Lothar Warneke auch der Weimarer Autor Wolfgang Held geschrieben.

Der Film beschreibt, wie ein junger marxistisch geprägter Volkspolizist und ein evangelischer Geistlicher in der DDR der 50er-Jahre während eines Krankenhausaufenthaltes Gemeinsamkeiten in ihrem Weltbild entdecken. Nicht von ungefähr hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen als Veranstalter der Reihe diesmal die evangelische Pfarrerin Sabine Hertzsch aus dem Kirchspiel Schöndorf – Großobringen eingeladen. Dagmar Wagenknecht von der Maria-Pawlowna-Gesellschaft wird den Abend moderieren.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.