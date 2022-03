Spanische Künstlerin tritt Professur an Musikhochschule an

Weimar. Die spanische Barockviolinistin Lina Tur Bonet wird ab April 2022 das Institut für Alte Musik an der Musikhochschule Weimar künstlerisch und pädagogisch unterstützen.

Die spanische Barockviolinistin Lina Tur Bonet tritt ihren Dienst im April 2022 an Weimar. Das Institut für Alte Musik an der Musikhochschule Weimar wird künstlerisch sowie pädagogisch ab April 2022 von der spanischen Violinistin Lina Tur Bonet unterstützt. Sie übernimmt die neue Professur für Barockvioline und Barockviola.

Bonet gilt international als eine der interessantesten und vielseitigsten Violinistinnen ihrer Generation. Sie spielt ein ungewöhnlich umfangreiches Repertoire, das mehr als 400 Jahre Musik umfasst – und zwar immer auf den Originalinstrumenten der jeweiligen Zeit. Ihre Vorliebe gilt der Kammermusik, Werken von Johann Sebastian Bach und unbekannten Stücken berühmter Komponisten. Die Musikerin ist zudem die Gründerin und Direktorin des „Musica Alchemica“-Ensembles. Dieses genießt aufgrund seiner preisgekrönten Aufnahmen bereits international einen guten Ruf.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als gefragte Pädagogin innerhalb und außerhalb Spaniens hatte Bonet von 2005 bis 2016 den Lehrstuhl für Violine am Konservatorium für Musik in Zaragoza. Zuletzt unterrichtete sie an der Escuela Reina Sofia in Madrid und an der Esmuc in Barcelona. Bereits in ihrer frühen Kindheit erhielt die Künstlerin ihre ersten Musikstunden von ihrem Vater. Nach ihrer Schulzeit studierte sie Violine an den Musikhochschulen Freiburg und Wien.