An der Bastille des Stadtschlosse (im Hintergrund) beginnen die Sommer-Wanderungen. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Spaziergänge am Weimarer Stadtrand

Weimar. Wolfgang Renner startet Sommer- Reihe mit geführten Touren am 27. Juni vom Stadtschloss aus.

Den Sommer genießen und in Bewegung bleiben – das sollen vier Stadtrandwanderungen mit Wolfgang Renner im „Weimarer Sommer“ ermöglichen.

Die erste findet am Sonntag, 27. Juni, statt und dreht sich unter dem Motto „Weimar von Anfang an“ um Quellen und Urmenschen, Klöster, Heilige und Bibelpflanzen, um Eiszeit und 4,6 Milliarden Jahre Erdgeschichte. Tickets sind in der Tourist-Info am Markt erhältlich.

Die Tour beginnt 10 Uhr am Stadtschloss/Bastille und endet nach etwa 4,5 Stunden im Park Belvedere.