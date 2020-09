SPD kürt Kandidaten für Wahl 2021

Als erste Partei in der Region hat die SPD die Nominierung ihres Direktkandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr angekündigt. An diesem Samstag stimmen die Mitglieder auf einer Wahlkreiskonferenz in Erfurt über den Bewerber für den Wahlkreis 193 (Erfurt-Weimar-Weimarer Land II) ab. Dieser umfasst neben den Städten die Landgemeinde Grammetal. Auf Vorschlag mehrerer Ortsvereine und des Kreisvorstandes der SPD-Erfurt kandidiert in seinem Heimat-Wahlkreis erneut der erste parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider. Die Wahlkreiskonferenz, zu der Rolf Mützenich als Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion erwartet wird, findet laut SPD öffentlich statt. Für die Teilnahme ist ein Mund-Nase-Schutz erforderlich.

