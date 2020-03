Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SPD offeriert „Ausfüllhilfe“

Das Thüringer Corona Soforthilfeprogramm startet. Deshalb bietet der Ortsverein der SPD im Südlichen Ilmtal am Montag, 23. März, 19.30 Uhr, online oder telefonisch „Ausfüllhilfe“ und weitere Informationen an. Das teilte Vorsitzender Nils-Christian Engel mit. Die Zugangsdaten gibt es auf Anfrage per Mail an info@spd-suedilm.de.