Weimar. Eine Spende in Höhe von 500 Euro will die Haar-Stiftung für eine Winterferienfreizeit mit rund 25 Kindern aus ihren Einrichtungen verwenden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spende an Haar-Stiftung für Winterfreizeit

Mit einem großen symbolischen Scheck in Höhe von 500 Euro stattete Dominik Köhler, Geschäftsleiter „Von Poll Immobilien“ in Weimar und selbst zweifacher Vater, der Geschäftsstelle der Stiftung Dr. Georg Haar einen Besuch ab. Ansinnen der Firma sei es, so erläuterten er und seine Geschäftspartnerin und Frau Ida Teschner-Köhler, in der Region Menschen zu unterstützen, die auf Hilfe Dritter angewiesen sind. „Uns geht es gut, und wir möchten davon etwas weitergeben, dass auch weniger gut situierte Menschen, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, davon profitieren können.“ Es solle keine einmalige Spende bleiben, aber Weihnachten sei ein willkommener Anlass, damit zu beginnen.

Das Geld ermöglicht eine Mitfinanzierung der im Februar 2020 geplanten Winterferienfreizeit für rund 25 Kinder der Stiftungseinrichtungen. Dafür dankte die Stiftung den Spendern.