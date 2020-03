Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spendenaktion für Glücksmomente

„Vor zwei Jahren habe ich die Tovertafel beim Alzheimer-Kongress in Weimar gesehen und sie ausprobiert. Schon damals war mir klar, dass dieses Gerät sehr gute Dienste in unserer Einrichtung leisten könnte“, sagte Kerstin Bloch, Leiterin des Weimarer Caritas-Altenpflegezentrums St. Raphael an der Schopenhauerstraße. Am Dienstag bekamen nun auch einige Mitarbeiter und Bewohner des Heimes Gelegenheit, die Tovertafel kennenzulernen.

Dem Grunde nach ist die Tovertafel eine Spielkonsole mit integriertem Beamer, Lautsprechern und Bewegungssensoren, der äußeren Erscheinung nach ein zwölf Kilo schwerer Kasten ähnlich einem stationären PC, den man an die Zimmerdecke hängt. Ums bloße Zocken ging es den niederländischen Entwicklern dieser Technik allerdings überhaupt nicht. Die Tovertafel wurde erfunden, um Menschen mit Demenz auf sie zugeschnittene Spielmöglichkeiten zu bieten. Diese sollen sie zu körperlicher und geistiger Aktivität stimulieren, den Kontakt der Bewohner untereinander sowie zu Familienmitgliedern und Pflegekräften aufrecht erhalten, vor Apathie bewahren und ihnen letztendlich Glücksmomente bescheren. Das Forscherteam, das die Tovertafel vor fünf Jahren auf den Markt brachte, bezog in die Entwicklung des Produktes ganz gezielt auch Menschen mit Demenz ein. Schließlich müssen Spiele für sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, etwa schon auf minimale und langsame Bewegungen ansprechen, den Mitspielern ausreichend Reaktionszeit einräumen, sie nicht überfordern, bei der Darstellung der Grafik mit hohem Kontrast arbeiten und nicht zuletzt die Aufmerksamkeit aufrecht erhalten. Wie die Tovertafel genau funktioniert, stellte bei St. Raphael Annette Angrabeit vor. Sie ist Geschäftsführerin der Forma „NoDITS“, die das Gerät in Nord- und Ostdeutschland vertreibt. Vo ihrer Deckenhalterung aus projiziert die Tovertafel das jeweilige Spiel auf die Platte eines gewöhnlichen rechteckigen Tisches, um den sich bis zu acht Mitspieler versammeln können. Infrarotsensoren erfassen deren Handbewegungen. Auf diese Weise lassen sich Puzzleteile zusammenfügen, Marienkäfer unter Laub entdecken, Blüten zum Tanzen bringen oder auch einander Bälle zuspielen. Europaweit ist die Tovertafel in etwa 3500 Pflegeeinrichtungen im Einsatz, in der Stadt Weimar bislang noch in keiner. Kerstin Bloch möchte daran gern etwas ändern. Immerhin rund zwei Drittel ihrer 70 Bewohner seien in unterschiedlichen Stadien von Demenz betroffen. Zudem eröffne die Caritas Mitte des Jahres am Baumschulenweg eine Tagespflege sowie ein Wohngruppe für demente Menschen. Auch dort wäre die transportable Tovertafel am richtigen Platz. Allerdings ist da der Anschaffungspreis von rund 6000 Euro. Die Pflegekasse trägt solche Kosten nicht. Kerstin Bloch hofft deshalb, genügend Förderer, Spender und insbesondere auch Angehörige der Heimbewohner davon überzeugen zu können, ihren Obolus zum Kauf einer Tovertafel beizusteuern.