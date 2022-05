So soll der überdachte Vesper- und Spielplatz am Kindergarten Benjamin Blümchen ungefähr aussehen.

Spendenaktion für überdachten Platz im Grünen an Weimarer Kindergarten

Weimar. Tag der offenen Tür bei Benjamin Blümchen soll diesen Wunsch mithilfe des Fördervereins und der Bürgerstiftung wahr werden lassen.

Ein überdachter Platz zum Essen, Basteln und Spielen bei Wind und Wetter ist ein großer Wunsch des Jul-Kindergartens Benjamin Blümchen. Am Tag der offenen Tür möchte dessen Förderverein das Projekt auf den Weg bringen. Eine Spendenaktion soll die fehlenden Finanzen für das 5000 Euro teure Vorhaben in die Kasse spülen. Darin enthalten sind Sitzgarnituren, Überdachung, Beerensträucher und Kräuter. Die Bürgerstiftung Weimar hat angekündigt, jeden Spenden-Euro bis zu einem Betrag von 2500 Euro zu verdoppeln. Besucher können sich am Samstag auf ein großes Rahmenprogramm mit Infoständen und Honigverkauf, Zuckerwatte und mehr freuen.

Samstag, 21. Mai, 9.30 bis 14 Uhr; Böhlaustraße