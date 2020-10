Spendenstand deutlich über 20.000 Euro

Mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro hat sich am Mittwoch die Jenaer Böttcher AG an der Unterstützung für die Familie von Julia Hartmann (32) beteiligt. Sie hatte sich an die Öffentlichkeit gewandt, weil ihr gleichaltriger Mann nach der Diagnose Hirntumor nicht wie geplant ihr rund 80 Quadratmeter kleines Häuschen selbst umbauen kann. Dort soll der Wintergarten so befestigt werden, das er als Schlafzimmer dienen und die gemeinsame Tochter im Obergeschoss endlich ein eigenes Zimmer bekommen kann. Bisher schläft die Familie dort gemeinsam in einem Raum. Ohne Spenden, so Julia Hartmann, sei der Umbau des Häuschens, dass das Paar im Vorjahr zwei Woche vor der Diagnose erworben hatte, nicht finanzierbar. Neben ihrem Gehalt steht der Familie bald nur noch eine minimale Rente für den Ehemann zu, bei dem der Tumor nicht komplett entfernt werden konnte.

„Die Böttcher AG aus Jena wünscht Ihnen von Herzen alles Gute!“, schrieb das Unternehmen auf der Spendenplattform. Vorstand Udo Böttcher hatte von dem Schicksal gelesen. „Gerade regionale Spende und Schicksale durch zum Beispiel Krankheit sind Herrn Böttcher immer ein wichtiges Anliegen. Das Schicksal dieser Familie, dessen Leben durch eine Diagnose auf den Kopf gestellt wurde, ist bewegend und zeigt die unverschuldete Hilflosigkeit, die plötzlich eintreten kann“, teilte das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung zu seinem Engagement mit. Es sei wichtig, Kindern und ihren Eltern in dieser schwierigen Zeit Halt und Unterstützung zu geben, um zeitweise auch finanzielle Sorgen vergessen zu können. Geschützte und vertraute Rückzugsorte, wie sie die Familie schaffen möchte, seien Udo Böttcher auch bei anderen Spenden eine Herzensangelegenheit.

Bis Mittwochmittag haben 878 Menschen und Unternehmen die Weimarer mit Beträgen ab fünf Euro unterstützt. Die Gesamtsumme betrug zu diesem Zeitpunkt 21.188 Euro. Damit waren 71 Prozent vom Spendenziel 30.000 Euro erreicht.

Noch in dieser Woche will die Familie mit einem Architekten den Bauantrag für die Maßnahme besprechen. Wer dabei helfen möchte, dass die Pläne wahr werden, kann sich über das Internet zeitlich unbegrenzt beteiligen.

https://www.betterplace.me/hilfe-fuer-eine-junge-familie-mit-krebskrankem-papa