Sperrung für Brücke am Kirschberg

Die Brücke an der Hundewiese verbindet Ilmradweg und die Straße am Kirschberg.

Weimar. Wiedereröffnung noch vor Weihnachten geplant

Die Fußgängerbrücke über die Ilm an der „Hundewiese“ muss ab kommender Woche für etwa sechs Wochen gesperrt werden. Nach Angaben der Stadt stehen Reparaturarbeiten am Bestandskanal „Parksammler“ in diesem Bereich an. Ab Montag werden deshalb die Brücke und der damit verbundene Weg zwischen Kirschberg und Ilmradweg gesperrt. Bei Witterungsverhältnissen, die ein kontinuierliches Baugeschehen ermöglichen, könne die Brücke vor Weihnachten wieder geöffnet werden.