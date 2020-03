Auf drei neue Sperren für Baustellen sowie kurzfristige für Tatort-Dreharbeiten müssen sich Kraftfahrer am Montag, 9. März, in Weimar einstellen.

Sperrungen für Tatort und Baustellen

Drei Behinderungen durch Bauarbeiten setzen am Montag, 9. März, ein: An der Ecke Coudray-/Gerhart-Hauptmann-Straße gibt es eine halbseitige Sperre, – voraussichtlich bis 27. März. Die Zufahrt zum Parkhaus bleibe möglich. Bis 17. April ist eine halbseitige Sperre an der Marcel-Paul-Straße 52 bis 65 vorgesehen. Eine Vollsperrung wurde bis 27. März an der Zufahrt zu den Häusern Bonhoefferstraße 2 bis 24 angekündigt. Noch bis 10. März gibt es für den Tatort Einschränkungen beim Parken in der Ossietzky-, Thälmann- und Kohlstraße. Zudem finden am 9. März von 8 bis 10 Uhr kurze halbseitige Sperren der Ossietzkystraße zwischen Thälmann- und Kohlstraße statt. Die Fahrt von der Thälmannstraße zur Carl-August-Allee sei möglich.

Erinnert hat die Stadt daran, dass der Panzerblitzer ab Montag in Possendorf steht – im Dorf an Buswendeschleife.