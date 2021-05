Der Geleitbrunnen wird am 28. Mai zur Instandsetzung abgebaut.

Sperrungen in Weimar für Brunnenabbau und Fertighaus-Aufbau

Weimar. Verkehrsteilnehmer müssen am Donnerstag und Freitag mit Behinderungen rechnen.

Zwei neue Sperrungen hat die Stadt angekündigt. So wird für den Abbau des Geleitbrunnens, der instandgesetzt wird, die Scherfgasse in diesem Bereich am Freitag, 28. Mai, von 7 bis maximal 14 Uhr voll für den Verkehr gesperrt. Die Geleitstraße selbst bleibe befahrbar.

Für das Aufstellen eines Fertighauses sei zudem ab Donnerstag, dem 27. Mai, eine Vollsperrung in Höhe der Vollersrodaer Straße 15a in Legefeld notwendig. Diese ist bis zum 30. Mai geplant. Anlieger können die Straße bis zur Baustelle nutzen, teilt die Stadt mit.