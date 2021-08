Bis auf die Skatermulde kann die neu gestaltete Spiel- und Sportanlage an der Budapester Straße ab 13. August wieder genutzt werden.

Spiel- und Sportanlage in Weimar West wieder geöffnet

Weimar. Stadt investierte bisher 19.000 Euro in die Neugestaltung. Vor der Sanierung an der Skatermulde muss erst ein Expertengutachten eingeholt werden.

Der Spielplatz an der Budapester Straße wurde in den vergangenen Monaten saniert und mit neuen Spiel- und Bewegungsangeboten – insbesondere für Teenager – ausgestattet. Die Anlage kann nach Informationen der Stadt ab Freitag, dem 13. August, wieder von allen Kindern- und Jugendlichen genutzt werden.

Die Ideen für die Neuausstattung des Spielbereiches wurden 2018 in einem Beteiligungsprojekt mit einer 8. Klasse der Carl-Zeiss-Gemeinschaftsschule gesammelt. Die Ergebnisse flossen laut Stadt zum großen Teil in die Planung des Büros RoosGrün (Weimar) ein.

So wurde insbesondere das Angebot für Skater und Biker durch den Einbau von zwei zusätzlichen Rampen auf der Asphaltfläche erweitert. Zudem wurden wunschgemäß der desolate Unterstand durch ein überdachtes, halb geschlossenen Treffpunkthaus mit vielen Sitzmöglichkeiten ersetzt.

Die Wiesen erhielt eine Doppelhängematte und Kletterelementen für abwechslungsreiche Bewegungsmöglichkeiten am Hang. Die bereits längere Zeit fehlenden Spielgeräte in den Eckpunkten auf der Westseite konnten durch neue bewegliche Spielelemente (Kreisel und Skateboard) ersetzt werden, der Fallschutzbelag darunter ist ebenfalls neu.

Darüber hinaus wurden die Pflanz- und Pflasterflächen, Bänke, Papierkörbe und weitere Elemente gereinigt und ergänzt sowie drei abgestorbene beziehungsweise geschädigte Bäume durch Neupflanzungen ersetzt.

Bisher investierte die Stadt in die Planung und Umsetzung rund 190.000 Euro aus Haushaltsmitteln. Vorgesehen war ebenso, die Oberfläche an der Skatermulde zu erneuern. Der Betonuntergrund sei indes so geschädigt, dass erst anhand eines Expertengutachtens über weitere Sanierungsmöglichkeiten entschieden werden könne. Die Mulde bleibe daher gesperrt.

Weil bereits während der Bauzeit trotz Umzäunung Vandalismusschäden an Spielgeräten aufgetreten sind, hat die Stadt um Mithilfe dabei gebeten, solche Übeltäter zu überführen.