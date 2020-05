Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spiele und kleine Überraschungen

Die freien Träger der Jugendhilfe in Weimar gratulieren den Kindern der Stadt zum Kindertag am 1. Juni auf besondere Weise. Auf Grund der aktuellen Beschränkungen für Veranstaltungen kann das traditionelle bunte Straßenfest in der Schillerstraße leider nicht stattfinden. „Für die Kinder ist der internationale Kindertag besonders wichtig,“ sagt Sina Solaß, Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Weimar. „Deshalb möchten die Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendeinrichtungen den Kindern einen schönen Tag bereiten, auch wenn dies nur im ganz kleinen Rahmen möglich ist. Es ist gerade jetzt von Bedeutung, den Kindern zu zeigen, dass sie nicht vergessen werden und die Kinderrechte weiter im Fokus stehen.“ Unter Einhaltung der bestehenden Regeln und Hygienekonzepte gibt es mehrere Angebote, – wegen des Feiertags mit einem Tag Verspätung am Dienstag, 2. Juni: So wird am Kinderhaus in zwei Gruppen gefeiert (auch am 3. Juni); im Außenbereich gibt es dort Spiele und kleine Überraschungen. Der Jugendclub Nordlicht lädt von 14 Uhr bis 18 Uhr, zur Kreide-Malaktion auf der Skatebahn ein. Musikalische Grüße und Seifenblasenregen vom Balkon gibt es von 15 bis 18 Uhr, am Café Conti in Schöndorf. Mon Ami und Kinderbüro bieten zwischen 15 Uhr und 17 Uhr kleine Überraschungen im Hinterhof. Das Café International der Caritas teilt rund um den Kindertag kleine Beschäftigungspakete für Kinder aus. Mitglieder der Staatskapelle Weimar spielen am 2. Juni vormittags Minikonzerte in Kindergärten. Die Angebote finden zum Teil in geschlossenen Gruppen statt. Die Hygienehinweise vor Ort sind zu beachten.