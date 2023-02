Spielzeit wieder im Weimarer Mon Ami

Das Mon Ami in Weimar.

Weimar. Etwa 1000 verschiedene Brett- und Kartenspiele warten auf Besucherinnen und Besucher am Sonntag in Weimar.

Spielverliebte Menschen sind am kommenden Sonntag von 14 bis 19 Uhr wieder ins Mon Ami eingeladen, um sich durch den riesigen Spielefundus zu spielen. Etwa 1000 verschiedene Brett- und Kartenspiele stehen für jedes Alter bereit und können nach Herzenslust ausprobiert werden, teilt das Jugend- und Kulturzentrum mit. Zur monatlichen Brettspielzeit am Sonntag sei auch stets ein Spieletrainer anwesend, so dass auch Spiele kurz und knapp erklärt werden könnten. Die Spielzeit ist für jedermann geöffnet, der gern spielt.