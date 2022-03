Spielzeitstart im Weimarer Theater im Gewölbe

Weimar. Die neue Spielzeit im Theater im Gewölbe startet am Samstag, 5. März, um 17 Uhr mit „Die Leiden des jungen Werther“.

Mit „Die Leiden des jungen Werther – Lottes Version der unsterblichen Geschichte“ startet das Theater im Gewölbe in die neue Spielzeit. Bei dem Stück handelt es sich um eine Wiederaufnahme. Zu sehen war Goethes Werk bereits im Juni 2021. Jetzt bringt das Ensemble den Klassiker am Samstag, 5. März, ab 17 Uhr erneut auf die Bühne. Erzählt wird die Geschichte einer unglückseligen Liebe, die im Selbstmord endet. In der Inszenierung steht die Frage im Mittelpunkt, wie Lotte, das Objekt von Werthers Anbetung, die dramatischen Ereignisse erlebt. In dem Schauspiel von Walter Hesse nach Goethe übernimmt Anna Stock die Rolle der „Lotte“. Aufgeführt wird das Sturm-und-Drang-Stück noch bis zum 26. Juni.