Räumungsverkauf hat Sport 2000 in der Hummelstraße schon häufiger angekündigt. Danach wechselte lediglich das Sortiment. Diesmal scheint es ernst. Der Sport-Fachmarkt auf 1078 Quadratmetern wird schließen. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest, da der Mietvertrag bis ins Jahr 2021 gilt. Länger als bis Januar oder Februar sei aber unwahrscheinlich, heißt es im Geschäft.

Aktueller Anlass sind die gescheiterten Gespräche über eine Fortsetzung des Mietvertrages. In diese Gespräche spielen allerdings der Trend zum Onlinehandel und die Corona-Auswirkungen mit hinein. In Weimar punktete das Geschäft lange mit seinen Lauf- und Wanderschuhen oder dem Wintersport-Sortiment. Ob das Fachgeschäft ein anderes und in jedem Fall kleines Objekt in Weimar bezieht, stehe noch nicht fest, hieß es.

Weimar ist die letzte Filiale des in Bad Salzungen ansässigen Betreibers, der unter anderem auch Märkte in Erfurt und Gotha hatte. Der Sport-Markt in Weimar öffnete im März 2001. Er beschäftigt derzeit sechs Mitarbeiter.