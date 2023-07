Auf der urigen Kegelbahn in Großlohma wird es am Samstag wieder zur Sache gehen.

Sportfest am Samstag in Großlohma

Großlohma. Auf dem Gelände an der Feuerwehr organisiert der Dorfverein wieder sein Spektakel.

Das traditionelle Sportfest in Großlohma erlebt am Wochenende seine nächste Auflage: Der Dorfverein von Groß- und Kleinlohma hat für Samstag, 8. Juli, ab 14.30 Uhr auf das Gelände an der Feuerwehr hinter der Holzbergschenke eingeladen. Hier hat die Kegelbahn, die früher zu diesem Anlass auf dem Radweg zwischen den beiden Dörfern aufgebaut wurde, seit 2019 ihren Standort. Nach einer kleinen Stärkung mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen können alle Mutigen hier zum Wettkampf um spektakuläre Preise antreten. Für die Kinder sind Hüpfburg und diverse Spielstationen vorbereitet, für das leibliche Wohl brennt am Abend der Rost. Nach der kurzfristigen Absage des diesjährigen Maifeuers auf dem Holzberg ist die Vorfreude in den Dörfern enorm.