Sporthalle in Blankenhain wird zur Manege

Blankenhain. Das Weimarer Kinderzirkus-Tasifan-Team machte 45 Blankenhainer Förderschüler zu Hauptdarstellern einer bunten Show.

45 Kinder und Jugendliche des Blankenhainer Förderzentrums „Hans Bürger“ wurden zu Manegen-Stars: Pädagogin Annett Goroll hatte mit Unterstützung von Miriam Braunstein den Weimarer Kinderzirkus Tasifan für eine Projektwoche verpflichtet. Vier Tage lang von 8.30 bis 14 Uhr lernten sie in Gruppen unter Anleitung von 13 Tasifan-Trainern das Zirkus-Handwerk: Trapez-Akrobatik, Einradfahren, Trampolin, klassisches Jonglieren – die Bandbreite war beeindruckend.

Zur Generalprobe lud das Förderzentrum die Mädchen und Jungen der nahe gelegenen Grundschule als Publikum in die zur Manege gestaltete Sporthalle ein. Sie waren ebenso begeistert wie die Eltern, die zur eigentlichen Vorstellung am Nachmittag zuschauen durften. In dieser Woche werten die Förderschul-Pädagogen das Projekt mit ihren Schülern aus, bevor wieder der normale Stundenplan-Alltag einkehrt.