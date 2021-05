Weimar. Mit einem 30-minütigen Online-Training möchte die Sportjugend die jungen Weimarer zu Hause erreichen.

Bewegung für Kopf und Körper will die Weimarer Sportjugend am Freitag, 30. April, bei einem Online-Familien-Workout anbieten. Via Internet soll der Nachwuchs in einer 30-minütigen Trainingseinheit zu alltäglichen Bewegungen motiviert werden. Beginn des Livestreams ist um 16 Uhr. Webcam und Micro werden dafür nicht benötigt. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht erforderlich.

Zum Onlinetraining geht es hier.