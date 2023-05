Sportmobil geht ab nächster Woche wieder auf Tour durch Weimar

Weimar. Nach dem Auftakt am 22. Mai in der Innenstadt geht es in drei Ortsteilen weiter.

Das Sportmobil der Sportjugend Weimar tourt ab Montag, 22. Mai, wieder durch die Stadt. Bis zum 10. August macht es an 14 Stationen Halt. Das Projekt wird durch die Stadt Weimar gefördert und soll den Bewegungsraum für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren in verschiedenen Stadtteilen durch spezielle Spiel- und Bewegungsangebote zurückgewinnen. Es bietet mobile pädagogische Freizeitangebote in Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf unter qualifizierter Betreuung an. Das Angebot ist grundsätzlich für alle offen und kostenfrei, betonte die Weimarer Sportjugend in einer Presseinformation.

Zum Auftakt ist das Sportmobil am 22. Mai in der Weimarer Innenstadt auf dem Stéphane-Hessel-Platz vor dem Bauhaus-Museum zu finden. In den Tagen darauf sorgt es am Jugendclub Nordlicht (23. Mai), am Jugendclub Café Conti in Schöndorf (24. Mai) sowie am Bürgerzentrum in West (25. Mai) für Spaß und Bewegung. Und dies immer in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Alle Termine – die nächsten folgen erst ab 6. Juni – stehen auch online. Auf der Seite sind die Informationen zum Sportmobil und der Tourenplan auch auf Ukrainisch und Englisch verfügbar.

www.ssb-weimar.de/sportjugend/smot