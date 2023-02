Sprache und Kultur in Weimar im Tandem lernen

Juliane Peters, Ansprechpartnerin im Begegnungscafé Waage am Rollplatz 1 in Weimar

Weimar. Im Begegnungscafé Waage am Weimarer Rollplatz können sich ab sofort Menschen treffen, die zusammen eine Sprache lernen möchten.

Eine Sprache lernen, mit Spaß und netten Leuten, das verspreche das Language-Partner-Programm im Begegnungscafé Waage am Rollplatz. Juliane Peters, Jobmanagerin im Begegnungscafé, erläutert, wie das geht: „Für einen Erstkontakt und Anmeldung können Interessierte ab Februar zu uns in das Begegnungscafé Waage am Rollplatz kommen. Darauffolgend verbinden wir sie mit einem Sprachpartner für das Training ihres Deutschs – oder einer anderen Sprache – unabhängig vom Sprachniveau.“ Trainiert werden könnten kommunikative Fähigkeiten dann im direkten Kontakt mit einem Muttersprachler, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein.

So würden Interessenten ganz nebenbei auch etwas über Land und Leute sowie die Kultur des Sprachpartners mitbekommen. „Willkommen sind Menschen, die eine Sprache lernen möchten, für Beruf, Urlaubsreise, Hobby, für den Alltag oder zum kulturellen Austausch. Auch Personen, die anderen helfen wollen, eine Sprache zu lernen oder Menschen aus anderen Kulturen und Nationalitäten unterstützen wollen, sich in Deutschland einzuleben, können sich anmelden“, so Juliane Peters weiter.

Das Language-Partner-Programm findet im Rahmen des Ukraine-Hilfs-Projekts sowie dem Projekt Jobmanager statt. Je mehr Menschen sich anmelden, desto höher sei die Chance, dass alle Beteiligten einen passenden Sprachpartner finden. Das Angebot ist kostenfrei und unverbindlich. Interessierte können sich donnerstags zwischen 14 und 15 Uhr im Begegnungscafé Waage melden.

Kontakt und weiter Infos: Juliane Peters, Telefon: 03643/4911865, oder Mail an: Ju.Peters@diakonie-wl.de