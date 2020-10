Weimar. Der Landtagsabgeordnete der Linken spricht am 12. Oktober mit Interessierten über Forderungen, Probleme und Vorschläge.

Sprechstunde bei Steffen Dittes in Weimar

Eine Bürgersprechstunde bietet der Landtagsabgeordnete Steffen Dittes (Linke) am 12. Oktober an. In seinem Büro können Interessierte Anliegen, Forderungen oder Probleme vorbringen und mit dem für Weimar zuständigen Abgeordneten beraten. Zu einer vorherigen Anmeldung (bei Martin Krempel, Tel. 03643/9000611 oder wahlkreis@steffen-dittes.de) wird geraten.

Montag, 12. Oktober, 13 bis 17 Uhr; Marktstraße 17