Sprechstunde der Bündnisgrünen

Telefonisch oder live nach Anmeldung: Zu ihrer nächsten Sprechstunde lädt die Weimarer Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen am Montag, 22. Juni, ein: Dann steht Fraktionsvorsitzender Andreas Leps, Vorsitzender im Bau- und Umweltausschuss, von 16 Uhr bis 17 Uhr persönlich am Burgplatz 5 (Anmeldung erforderlich) oder telefonisch unter (03643) 902087 für Fragen zu kommunalpolitischen Themen zur Verfügung. Weitere Termine können über die Geschäftsstelle unter dieser Nummer oder per E-Mail info@gruene-weimar.de vereinbart werden.