Weimar. CDU-Bundestagsabgeordnete will Menschen nicht in vier Wänden treffen.

Ihre nächste „Bürgersprechstunde im Freien“ will die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann am Mittwoch, 26. Mai, von 16 bis 17 Uhr am Kirchplatz in Taubach anbieten. Um das Hygienekonzept einhalten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine terminliche Absprache unter der Telefonnummer 03643/850582 gebeten. Auch Themen könnten dabei bereits genannt oder individuelle Termine vereinbart werden.