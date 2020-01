Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spuren des Bauhauses in Bad Berka

Ihre erste Kunstausstellung im neuen Jahr hat die Zentralklinik Bad Berka eröffnet. Im Westtrakt der Klinik ist im Jahr eins nach dem großen Jubiläum die Schau „100 Jahre Bauhaus“ des Fotoklubs „Unifok“ aus Jena zu sehen. Die 50 hier gezeigten Bilder belegen eine liebevolle Spurensuche, die die Fotografen nach Weimar und Dessau führte. Aber auch ausgefallenere Bauhaus-Orte wie das Bauhaus-Hotel in Probstzella, typische Bauhaus-Architektur in Jena, Arnstadt und Hermsdorf oder die Bauhaus-Töpferei in Dornburg sind auf Fotos in Bad Berka. Anlässlich des 100. Bauhaus-Geburtstages hatte der Jenaer Fotoklub seine Mitglieder im Vorjahr dazu aufgerufen, Spuren des Bauhaus im Bild festzuhalten. Der Verein ist an die Friedrich-Schiller-Uni Jena angeschlossen und Mitglied der Gesellschaft für Fotografie in Thüringen Die Fotoausstellung in der Bad Berkaer Zentralklinik ist bis zum 22. Februar zu sehen.