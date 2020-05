Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staatskapelle begeistert mit Hofkonzert

Abwechslung im Heimalltag erhielten am Sonntag Bewohner der Wohnstätte in Egendorf bei Blankenhain sowie in Saalborn. Ein Trio, bestehend aus Musikern der Staatskapelle Weimar, brachte ihnen ein kostenloses Ständchen mit Cello, Flöte und Geige. „Wir wollen insbesondere den Menschen eine Freude machen, die von den aktuellen Kontaktbeschränkungen am schlimmsten betroffen sind und denen Abwechslung im Alltag besonders fehlt“, so die Konzertdramaturgin der Staatskapelle, Kerstin Klaholz. In den nächsten Tagen folgen weitere kleine Hof- und Gartenständchen in Einrichtungen des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda.