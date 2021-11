Staatskapelle Weimar spielt Mahlers 7. Sinfonie - Nur noch wenige Karten übrig

Die Staatskapelle Weimar spielt am 14. und 15. November in der Weimarhalle.

Weimar. Die Konzertabende am 14. und 15. November in der Weimarhalle sind bereits nahezu ausverkauft.

Nahezu ausverkauft sind am Sonntag und Montag, 14. und 15. November, die beiden Konzerte der Staatskapelle Weimar unter der Leitung von Marc Piollet in der Weimarhalle. Auf dem Programm steht Gustav Mahlers 7. Sinfonie, die in ihrer stilistischen und atmosphärischen Brüchigkeit zwischen Tradition und Moderne „typisch“ für das Schaffen des Komponisten ist. Zwei monumentale Ecksätze rahmen drei wunderbar feinsinnige Charakterstücke – zwei „Nachtmusiken“, getränkt von Wunderhorn-Zauber und Naturklängen, sowie ein unverkennbares Mahler-Scherzo, das wie eine Fortsetzung der Mendelssohn’schen „Sommernachtstraum“-Musik an der Schwelle zum 20. Jahrhundert wirkt: „Eine nächtliche Wanderung durch Mahlers sinfonische Welt“, heißt es schwärmerisch in der Ankündigung.

Für beide Konzerte gibt es nach Informationen des Deutschen Nationaltheaters nur noch wenige Restkarten. Es gilt die 3Gplus-Regel bei Schachbrettbelegung und mit Maskenpflicht bis zum Platz. Dementsprechend finden nur Zuhörer Einlass, die geimpft oder genesen sind beziehungsweise einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) oder einen Test aus einem alternativen Nukleinsäure-Amplifikationsverfahrens (NAT, maximal 24 Stunden alt) vorweisen können.

