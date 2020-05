Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staatskapelle swingt erst im Juli 2021 auf der Seebühne

Über weitere Absagen und Ersatztermine von Veranstaltungen hat die Weimarhalle informiert. Ersatzlos gestrichen wurde demnach der am 14. Juni vorgesehene 12. Weimarer Kindergartenlauf. Ebenso nicht stattfinden wird am 11. Juli das Open Air „laut & draußsen“ im Weimarhallenpark. Abgesagt wurden bis zunächst Ende Juni alle Sinfoniekonzerte der Staatskapelle Weimar sowie der Musikhochschule „Franz Liszt“.

Um ein Jahr und einen Tag verschoben wird die Konzertnacht der Staatskapelle Weimar. Das Programm „Fly Me To The Moon“ mit den größten Hits von Frank Sinatra, an dem auch Tom Gaebel und die „WeimarBigBand“ mitwirken, soll demnach am 17. Juli 2021 über die Seebühne gehen. Für das am 8. Mai geplante Konzert von „Mnozil Brass“ wurde am 16. April 2021 ein Ersatztermin gefunden. Die Tagung „Herzaktion Weimar“ findet vom 27. bis 29. November 2020 in der Weimarhalle statt.

Die Weimar GmbH hat darauf verwiesen, dass die Ticket-Rückgabe nur in den jeweiligen Vorverkaufsstellen möglich ist. Bei Tickets für die Sinatra-Nacht kontaktiert das DNT alle, die ihre Karten direkt im Haus oder in dessen Online-Ticketshop erworben haben. Sie können für den neuen Termin umgetauscht werden. Stornierungen sind auf der Webseite www.nationaltheater-weimar.de möglich.