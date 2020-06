Weimar. Fast jeder dritte Beschäftigte in Weimar und im Weimarer Land musste wegen Corona-Folgen in Kurzarbeit

Stadt und Kreis im Gleichschritt durch die Krise

Die wirtschaftlichen Einschränkungen, die die Corona-Krise nach sich zog, hinterließen im Mai auf dem Arbeitsmarkt in Weimar und im Weimarer Land nochmals deutliche Spuren. Erneut stieg die Zahl der Erwerbslosen nennenswert an, allerdings nicht mehr so stark wie im April.

Innerhalb eines Monats verloren in Weimar 199 Menschen ihre Arbeit. Im April waren es 250. Aktuell sind in der Stadt 2259 Erwerbslose gemeldet, 414 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg in Weimar von 6,7 Prozent im April auf nun 7,0 Prozent - das ist ein halbes Prozent über dem Durchschnitt in Mittelthüringen. Vor einem Jahr lag die Quote in der Kulturstadt bei 5,8 Prozent.

Kündigungen gab es in fast allen Branchen. "Diese Entwicklung ist völlig unüblich. Normalerweise sinken die Arbeitslosenzahlen im Frühjahr. Durch die Corona-Pandemie zeigt sich ein völlig anderes Bild auf dem Arbeitsmarkt. Besonders betroffen von Entlassungen waren Beschäftigte im Handel und Gastgewerbe, in der Zeitarbeit, im verarbeitenden Gewerbe sowie in sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen", erläuterte Holger Bock, Geschäftsführer fürs Operative bei der Arbeitsagentur Erfurt. 98 Menschen konnten im Mai in Weimar eine neue Beschäftigung aufnehmen und ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Mit der Möglichkeit, Kurzarbeit anzumelden, konnte die Arbeitsagentur auch hier zahlreichen Entlassungen vorbeugen. 846 hiesige Unternehmen haben von März bis einschließlich Mai für insgesamt 8047 Mitarbeiter konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt - und damit beinahe für jeden dritten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Weimar. Während der Finanzkrise hatten im gesamten Jahr 2009 lediglich 86 Weimarer Unternehmen 980 Beschäftigte in Kurzarbeit schicken müssen. In einigen Wirtschaftsbereichen sei die Kurzarbeit bereits wieder beendet worden. Wie viele Menschen aktuell noch kurzarbeiten, könne erst nach der Abrechnung durch die Betriebe ausgewertet werden. Dafür haben Unternehmen drei Monate Zeit.

Ein leichter Lichtblick sei indes erkennbar: Weimars Wirtschaft meldete im Mai 82 neue Stellen. Das sind 36 mehr als im April. Vor der Corona-Krise lag der Stelleneingang allerdings bei durchschnittlich 170 neuen Stellen pro Monat. Gesucht werden derzeit Mitarbeiter vor allem im Handel und Gastgewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Verwaltung sowie über Personaldienstleister.

"Der Arbeitsmarkt hat sich im Mai erneut deutlich verschlechtert. Doch mit Kurzarbeit konnten wir die Unternehmen dabei unterstützen, ihr Personal zu halten. Erfreulicherweise ging die Zahl der Entlassungen wieder leicht zurück und Unternehmen melden verhalten wieder mehr Stellen. Wenn die Wirtschaft zunehmend hochgefahren wird, ohne dass neue Infektionsherde entstehen, wird sich zeigen, ob die Konsumfreude wieder zunimmt und welche Auswirkungen Corona auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen wird", so Bocks Fazit.

Im Weimarer Land veränderte sich die Arbeitslosen-Statistik im Mai nahezu im Gleichschritt mit jener in Weimar. Auch hier verloren etwa 200 Menschen ihren Job und damit einige weniger als im April. Auch hier bewegt sich die momentane Erwerbslosenzahl bei etwas mehr als 2000. Und auch hier wurde während der Corona-Krise für drei von zehn Beschäftigten Kurzarbeit angezeigt.

Aufgrund der höheren Einwohnerzahl und mithin dem Plus an erwerbsfähigen Menschen im Landkreis wirken sich die absoluten Größen hier jedoch anders auf die Gesamtrechnung aus als in Weimar. So stieg die Arbeitslosenquote im Weimarer Land zwar von 4,6 im April auf 4,9 Prozent im Mai (3,9 Prozent im Mai 2019). Damit liegt der Kreis aber noch immer erheblich unter dem Durchschnitt des Erfurter Agenturbereiches.