Stadt Weimar bohrt Notwasserbrunnen

Um die Versorgung mit Trinkwasser im Notfall abzusichern werden in Weimar-West und Weimar-Nord neue Brunnen gebohrt.

Weimar. Die Bohrungen für die neuen Notwasserbrunnen in Weimar-West und Weimar-Nord beginnen am Montag, 7. Juni.

Auf drei stadteigenen Grundstücken in Weimars größten Wohngebieten werden ab Montag, 7. Juni, bis Ende August Notwasserbrunnenanlagen errichtet.

Für den Havariefall entstehen in Weimar-West im Bereich des Stadtteilparks, in Weimar-Nord auf der Grünfläche neben dem Spielrondell Marcel-Paul-Straße sowie auf dem Gelände des BBZ an der Lützendorfer Straße je eine Brunnenanlage für die Absicherung der Trinkwasserversorgung im Notfall.

Für die Herstellung der Notwasserbrunnen sind Bohrungen bis zu einer Tiefe von 70 Meter bei einem Durchmesser von etwa 50 Zentimeter nötig. Die Planungs- und Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 170.000 Euro werden zu 100 Prozent über Fördermittel aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung gefördert.