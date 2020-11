Stadt Weimar saniert Spielplatz am Klinikum

Die Kletteranlage auf dem Spielplatz an der Wassily-Kandinsky-Straße ist nach über 15-jähriger intensiver Nutzung verschlissen und in ihrer Stabilität eingeschränkt. Sie soll deshalb durch eine neue Spielanlage ersetzt werden. Von dieser Woche an wird die bisherige Anlage inklusive ihrer Fundamente deshalb abgebaut. Der Spielplatz ist deshalb gesperrt. Die Montage der neuen Spielgeräte ist in Abhängigkeit von der Witterung und der Infektionslage in der Herstellerfirma für Ende November oder Anfang Dezember geplant. In die Sanierung investiert die Stadt rund 30.000 Euro aus ihrem Haushalt.