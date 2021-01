Stadt Weimar setzt Hort- und Kindergartengebühren aus

Weimar Vorerst bis zum 31. Januar diesden Jahres werden in Weimar die Beiträge nicht kassiert. Ausnahme sind Eltern, die Notbetreuung in Anspruch nehmen.

Weimar. Die Stadt Weimar verzichtet im Januar auf Hort- und teilweise auf Kindergarten-Gebühren. Wie die Pressestelle des Rathauses mitteilte, seien die Gebühren für den Hortbesuch der Erst- bis Viertklässler zunächst bis zum 31. Januar ausgesetzt.

Bereits überwiesene Beiträge werde die Stadt zurückzahlen. Gleiches gilt für die Kindergarten-Gebühren von Eltern, die ab Montag, 11. Januar, keine Notbetreuung in Anspruch nehmen können. „Wir sind den Eltern in der gegenwärtig kritischen Pandemiesituation dankbar für die Betreuung der Kinder zuhause“, so Bürgermeister Ralf Kirsten. „Es ist selbstverständlich, dass wir keine Gebühren für Leistungen erheben, die wir nicht anbieten.“ red