Stadt Weimar sucht Händler für Ostermarkt

Weimar. Bewerbungen für den Traditionsmarkt am 1. und 2. April können noch bis Ende Februar eingereicht werden.

Der Weimarer Ostermarkt geht in seine zwölfte Auflage: In diesem Jahr findet er am 1. und 2. April auf dem Markt und dem Theaterplatz statt – also wie gewohnt am Wochenende vor Ostern. Neben dem Marktplatz wurde der Ostermarkt auf den Theaterplatz erstmals im Jahr 2022 mit Erfolg durchgeführt. Wie die Stadt mitteilt, sollen Händler ihre Bewerbungen bis zum 28. Februar über das allgemein gültige Verfahren bei der Stadt einreichen. Besonders gefragt seien Bewerbungen von Anbietern kunsthandwerklicher Produkte und ostertypischer Waren. Ferner könnten sich auch Händler mit gastronomischem Angebot bewerben.

Bewerbung auf www.weimar.de unter der Rubrik Stadt, Bürgerservice, Schlagwort „Standplatzgenehmigung“