Stadt Weimar verhängt Stallpflicht in Ortsteilen

Zur Bekämpfung der Geflügelpest hat am Freitag auch die Stadt Weimar eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach gilt eine Stallpflicht für alle Geflügelhaltungen in den Ortsteilen Süßenborn, Taubach sowie Ehringsdorf einschließlich Siedlersfreud und im Bereich des Steinbruchs Ehringsdorf.

Zur Bekämpfung der vor wenigen Tagen in Thüringen aufgetretenen Geflügelpest hat am Freitag auch die Stadt Weimar eine Allgemeinverfügung erlassen. Zentraler Punkt dabei ist die Stallpflicht, damit der Erreger nicht durch Wildtiere in die Geflügelbestände eingeschleppt werden kann.

Diese Stallpflicht gelte zunächst für alle Geflügelhaltungen in den Ortsteilen Süßenborn, Taubach sowie Ehringsdorf einschließlich Siedlersfreud und im Bereich des Steinbruchs Ehringsdorf. Dort müssen die Tiere laut Verfügung in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung gehalten werden, die oben dicht abgedeckt ist und auch an den Seiten verhindert, dass Wildvögel eindringen können.



Darüber hinaus verbietet die Verfügung Haltern in den betroffenen Ortsteilen, Geflügel über Geflügelmärkte, Geflügelbörsen oder mobile Geflügelhändler zuzukaufen. Ferner seien Geflügelbörsen und Märkte „sowie Veranstaltungen anderer Art, bei denen Geflügel verkauft oder zur Schau gestellt wird“, untersagt. Zugleich mahnte die Stadt alle Geflügelhalter in Weimar, die ihre Tiere noch nicht angemeldet haben, dies unverzüglich beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt der Stadt Weimar nachzuholen.



Die Allgemeinverfügung, die bereits auf der Internetseite der Stadt steht, enthält zudem „weitere Biosicherheitsmaßnahmen“, teilte die Verwaltung mit. Die Regelungen sollten ab sofort eingehalten werden und treten voraussichtlich am Dienstag auch formell in Kraft. Zuwiderhandlungen können mit Strafen bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

Hintergrund der Maßnahmen ist, dass am 6. Januar im Landkreis Nordhausen in einem Kleinstbestand Geflügelpest festgestellt wurde, genauer das HPAI-H5N8-Virus. Damit wurden bereits Wasser-, Greif und unter anderem Möwenvögel infiziert. Über erkrankte tote Wildvögel könne das Virus auf indirektem Weg auch in Geflügelbestände gelangen.

Weitere Infos unter https://stadt.weimar.de/nc/aktuell/