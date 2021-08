Stadt Weimar würdigt Ehrenamtler

Weimar. Die Stadt Weimar sucht Vorschläge für Ehrenamtscard-Kandidatinnen und Kandidaten.

Wer soll mit der Ehrenamts-card 2021 ausgezeichnet werden? Noch bis zum 31. August können Vereine, Verbände, Organisationen und Initiativen Anträge zur Vergabe der Ehrenamtscard an das Weimarer Dezernat für Ordnung, Sicherheit und Soziales senden. Ehrenamtliche und gemeinnützige Arbeit ist für das Gemeinwohl der Stadt unersetzlich. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung verleiht die Stadt seit 2009 die „Thüringer Ehrenamtscard“ an Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise in Weimar für ihre Mitmenschen und das Gemeinwesen einsetzen. Die Vergabe findet am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, statt.

Weitere Infos: https://stadt.weimar.de/buergerservice/dienstleistung/ehrenamtscard-522/