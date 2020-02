Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtführer zeigen ihre Lieblingsorte

Auch in diesem Jahr beteiligen sich Weimarer Stadtführer am Weltgästeführertag, der seit der Gründung des Weltverbandes der Gästeführer vor 30 Jahren stattfindet. Der Tag stellt jene in das Zentrum der Aufmerksamkeit, die als Repräsentanten der Städte den Touristen wichtige Eindrücke vermitteln. Dieses Mal bieten sie unter dem bundesweiten Motto „Lieblingsorte“ kostenlose Führungen an, die sie exklusiv nur für diesen Tag konzipiert haben. „Lassen Sie sich von unseren Stadtführer zu deren Lieblingsorten führen“, ermuntert Heike Bouillardt vom Verein der Stadtführer in Weimar zum Mitmachen. Die Gästeführer würden sich über Spenden für die Wiederinstallation der Äolsharfe in der Großen Grotte und für die Albert-Schweitzer-Gedenkstätte.

Freitag, 21. Februar

Platz der Demokratie, Parkeingang neben der Anna-Amalia-Bibliothek, 14 Uhr: Silke Axthelm berichtet über Besonderheiten der sowie die Ilmnixe Erlinde, die die Angst der Weimarer vor den Ilmufern schürte.

Albert-Schweitzer-Haus, Kegelplatz, 15.30 Uhr: Gesina Malisius präsentiert ihren Lieblingsort und beantwortet in dem verwinkelten Haus aus dem Jahr 1754 auch die Frage: War Schweitzer in Weimar?

Notenbank, 17 Uhr: Einen differenzierten Blick auf die pulsierende Steubenstraße bietet Stadtführerin Diana Schmidt.

Samstag, 22. Februar

Belvedere, Parkplatz, 13 Uhr: Ingrid-Brigitte Menzel lädt zu einem Spaziergang ein, bei dem es im Heckentheater eine kleine literarische Überraschung gibt.

Belvedere, Parkplatz, 14 Uhr: Ein ganz konkreter Lieblingsort in Belvedere ist die Große Grotte, zu der Wolfgang Renner Geschichten erzählen wird. Hier soll es auch um den Einbau einer Äolsharfe gehen, einem Saiteninstrument, das durch Luftstrom zum Klingen gebracht wird.