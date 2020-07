Wolfgang Renner (rechts) bietet am Freitag, dem 24. Juli, vom Goetheplatz aus eine Führung zum Thema Musik in Weimar an.

Stadtführung zu Musik in Weimar

Eine Stadtführung zum touristischen Themenjahr des Jahres im Freistaat bietet Wolfgang Renner am Freitag an. Damit will er noch einmal an das Motto „Musikland Thüringen“ erinnern. Der Weg führt entlang einiger Wohn- und Schaffensorte von Musikern in Weimars 500-jähriger Musikgeschichte, bis hin zu Spielorten und Ereignissen modernerer Musikszenen. Treffpunkt ist am 24. Juli um 17 Uhr am Sockel des Carl-Alexander-Denkmals auf dem Goetheplatz. Tickets für die Sonderführung gibt es in der Tourist-Information am Markt.