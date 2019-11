Weimar WeimarZum 30. Jahrestag des Mauerfalls bietet Axel Stefek von den Freunden des Stadtmuseums Weimar an zwei Terminen in dieser Woche einen speziellen Stadtspaziergang an. Welche neuen Funktionen übernahm Weimar für ...

Stadtführung zu Weimar in der DDR-Zeit

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls bietet Axel Stefek von den Freunden des Stadtmuseums Weimar an zwei Terminen in dieser Woche einen speziellen Stadtspaziergang an. Welche neuen Funktionen übernahm Weimar für den Staat, als die Stadt ihre politische Stellung als Landeshauptstadt verloren hatte? Welche Rolle spielte das historische Erbe in Weimar? Wie ging man mit den Denkmälern hier, überhaupt mit der Altstadt um? Wo im Stadtbild sind Überbleibsel aus diesen Jahrzehnten zu entdecken?

Der Rundgang „Weimar in der DDR“ versteht sich als erster Versuch der Annäherung an diese versunkene Zeit in Form des Mediums Stadtführung. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist jeweils auf dem Theaterplatz das Goethe- und Schiller-Denkmal.

Freitag und Samstag, 8. und 9. November, jeweils 15 Uhr