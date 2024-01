Stadtmuseum Weimar begrüßt Tausende Besucher

Weimar Fazit zu 2023: Sonderausstellung und weitere Schauen kommen gut an beim Museumspublikum

Im Stadtmuseum blickt man auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. So zog die große Sonderausstellung „Mit den Augen der Weimarer Malerschule. Weimars Stadtbild um 1900“ 4643 Besucherinnen und Besucher an. In der Ausstellung zu Goethes Großvater „Monsieur Göthe“ zählte man 1323 Personen. Auch die im Oktober gestartete Schau „Lesezeichen aus drei Jahrhunderten und fünf Kontinenten“ werde gut angenommen, heißt es. Neu und nachgefragt ist zudem der kostenlose Einführungsfilm „Weimar. Mythos und Wahrheit“. Bei den gebuchten Führungen blieb das Thema „Demokratie aus Weimar. Die Nationalversammlung 1919“ in der Dauerausstellung der Favorit.

Beliebt waren darüber hinaus die Mitmachangebote von Zeichnen über Drucken, Stanzen und Modellieren in der Werkstatt. Viele Kinder kamen als Zuschauer des Puppentheaters ins Stadtmuseum.

Als wertvollen Zugewinn verbucht man im Stadtmuseum einen Figurensockel, den Martin Gottlieb Klauer (1742–1801) um 1790 aus Berkaer Sandstein gearbeitet hat. Der wie ein antiker römischer Rundaltar gestaltete Sockel hat bildet das Zentrum des neuen Sonderausstellungsbereichs – auch als Hommage an Bertuch und seine kulturellen Bestrebungen.