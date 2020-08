Ehringsdorf. Interessierte können am 15. August die rund 50 Kilometer lange Strecke mit dem Team des Ortsteilrates Oberweimar-Ehringsdorf absolvieren

Stadtradler fahren zum Kötschberg

Rund 50 Kilometer lang ist die Tour, mit der das Stadtradel-Team des Ortsteilrates Oberweimar-Ehringsdorf am Samstag den Kilometerstand nach oben bringen möchte. Bevor der Weimarer Aktionszeitraum am 16. August endet, können sich Interessierte der Fahrt mit Team-Captain Bernhard Schreiber zum Carolinenturm anschließen. Sie führt über Ottstedt und Maina zum Kötschberg – zurück geht es über Blankenhain und Bad Berka. „Die Strecke weist einige Steigungen und Gefälle auf“, hieß es vorab. Die Teilnahme erfolge auf eigene Gefahr. Voraussetzung fürs Mitradeln sind ein verkehrssicheres Fahrrad und Helm sowie gegebenenfalls Regenbekleidung. Für die Pause am Turm sollte ein Picknick nicht fehlen.

