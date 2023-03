Stadtrat beendet Exil

Susanne Seide über die Rückkehr in den Marie-Juchacz-Saal.

Drei lange Jahre ist es her, dass der Weimarer Stadtrat zuletzt an seinem angestammten Platz im Marie-Juchacz-Saal der Verwaltung getagt hat. Nach dem Ausbruch der Pandemie war das aus zweierlei Gründen nicht möglich: Der Saal an der Schwanseestraße war durch das Corona-Zentrum des Gesundheitsamtes belegt und angesichts der wechselnden, aber dennoch lange strengen Abstandsregeln einfach zu klein für den Stadtrat. Daher verlagerte es seine politischen Aktivitäten notgedrungen in den großen Saal der Weimarhalle – dort anfangs noch zusätzlich mit Maskenpflicht – und zuletzt in das deutlich kleinere Seminargebäude.

Nach diesen drei langen Jahren kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ob die Akustik dort oder in den Ausweich-Sälen besser war? Das wird sich zeigen. Vorher aber wird die Frage interessant, wer von den Stadträtinnen oder Stadträten in Gedanken verloren zunächst das Seminargebäude ansteuert und sich vor Ort wundert, ganz allein dort zu sein.

Zum Glück ist es ja bis zum richtigen Tagungsort nicht weit. Zum Merken: Marie-Juchacz-Saal, Schwanseestraße 17.