Stadtrat, Gebet und Kundgebung zeitgleich in Weimar

Weimar. Was eine kleine Stadt gleichzeitig leisten soll.

In Zeitkonflikte geraten am Mittwoch, dem 2. März, die planmäßige Stadtratssitzung in der Weimarhalle (ab 17.45 Uhr), das Friedensgebet auf dem Herderplatz (18 Uhr) und eine weitere Kundgebung der Weimarer Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ (18 Uhr) auf dem Theaterplatz. Für Donnerstag, 17 bis 21 Uhr, hat der Studierendenkonvent der Bauhaus-Universität eine Solidaritätsaktion im Garten der M18 an der Marienstraße angekündigt.