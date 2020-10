Lediglich einen inhaltlichen Beschluss hat Kranichfelds Stadtrat am Donnerstag, 8. Oktober, in öffentlicher Sitzung zu fassen. Dieser allerdings betrifft die Entwicklung der Stadt nachhaltig. Das Gremium steht vor der Entscheidung, den kommunalen Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft weiterzuführen.

Eigenbetrieb betreut auch Feuerwehr und Niederburg

Dass dessen Bestand überhaupt infrage steht, ist dem Umstand geschuldet, dass Reinhard Apel zum Jahreswechsel in Ruhestand geht, der bislang mit der Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Immobilien im Bestand des Eigenbetriebes betraut ist. Neben Wohn-und Gewerbeimmobilien zählen dazu unter anderem das Rathaus, die Feuerwehr, die Kindergärten, die Niederburg und auch das Sportgelände.

Rechtliche Anpassung ebenfalls nötig

Den Handlungsbedarf bei der Personalie will die Stadt zudem nutzen, um ihre Immobilienverwaltung auch kommunalrechtlich den aktuellen Anforderungen anzupassen. So habe etwa zur Diskussion gestanden, den Eigenbetrieb in eine privatrechtliche GmbH zu überführen.

Diese Idee scheint indes vom Tisch, da sie dem Stadtrat weniger Einfluss auf die Immobilien gewähren würde. Den öffentlich-rechtlichen Eigenbetrieb zu behalten und weiterzuentwickeln, scheint nun die favorisierte Variante, da sich auf diese Weise wirtschaftliche Aufgaben und solche, die nicht vordergründig auf Wirtschaftlichkeit beruhen, am ehesten vereinbaren lassen.

Offizielle Ausschreibung muss sein

Sofern der Stadtrat dem Fortbestand des Eigenbetriebes zustimmt, brauche es einen neuen privaten Dienstleister, der die Bewirtschaftung und Verwaltung übernimmt. In einem ersten Interessenbekundungsverfahren haben sich zwei Kandidaten empfohlen. Allerdings ist für die Vergabe nun eine offizielle Ausschreibung nötig.

Die Stadtratssitzung beginnt um 19 Uhr auf der Niederburg.