Stadtrat mit voller Tagesordnung

Für die nächste Stadtratssitzung am 9. Dezember hat die Stadtverwaltung den Fraktionen vorgeschlagen, auf das übliche Maß an Anfragen zu verzichten. Die Tagesordnung ist ohnehin eine große. Für mehrere Tagesordnungspunkte wird größerer Diskussionsbedarf erwartet. So sollen zum Beispiel der Merketalvertrag mit der LEG, aber auch die Vorbereitungen zum Ausweisen eine neuen Gewerbegebietes bei Gelmeroda (unsere Zeitung berichtete) auf der Tagesordnung stehen. In Vorbereitung ist zudem ein weiterer Flächenverkauf im Gewerbegebiet Legefeld.

Oberbürgermeister Peter Kleine kann sich deshalb einen ausnahmsweisen Verzicht auf Anfragen vorstellen. Die Entscheidung darüber wird der Hauptausschuss treffen. Zudem hängt auch der Stadtrat von den Corona-Regeln ab. „Wir müssen Mehrheiten finden. Dazu ist Diskussion nötig, auch wenn vieles sachlich bereits in den Ausschusssitzungen diskutiert wurde“, sagte Peter Kleine.