Stadtrat will Aufträge für Ottmannshausen vergeben

Berlstedt. Entscheidende Weichen zur Sanierung des Freibades im Nordkreis werden am Dienstag in Berlstedt gestellt.

In einer Sondersitzung wollen die Mitglieder des Stadtrates der Landgemeinde Am Ettersberg am Dienstag, 17. Oktober, die Aufträge zur energetischen Sanierung des Freibads in Ottmannshausen vergeben, die in den nächsten Monaten erfolgen soll. Los geht es 17.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Berlstedt, der Beschluss ist der einzige Punkt auf der Tagesordnung. Für die Bauausschuss-Mitglieder schließt sich ihre turnusmäßige Sitzung ab 18 Uhr an.