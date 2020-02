Im Marie-Juchacz-Saal an der Schwanseestraße 17 tritt Weimars Stadtrat zusammen.

Weimar. Weimars Stadtparlament nimmt an der Schwanseestraße einen neuen Anlauf zum Haushaltsbeschluss 2020.

Stadtrat zum Auftakt nicht öffentlich

Mit einem nichtöffentlichen Teil wird heute, Mittwoch, die in der Vorwoche unterbrochene 4. Stadtratssitzung der Wahlperiode in Weimar fortgesetzt. Gegen 18.15 Uhr soll im Marie-Juchacz-Saal an der Schwanseestraße 17 die Öffentlichkeit hergestellt werden.

Nach dem Scheitern eines Beschlusses in der Vorwoche bleiben Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Stadt Weimar für das Jahr 2020 die wichtigsten Tagesordnungspunkte. Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) will und muss dazu eine geänderte Drucksache der Verwaltung vorlegen.

Das Stadtoberhaupt zeigte sich am Dienstag zuversichtlich, im zweiten Anlauf eine Mehrheit für den Stadthaushalt gewinnen zu können. Er sicherte zudem zu, dass für die avisierten zusätzlichen Mittel aus dem Landeshaushalt ein Nachtragshaushalt vorgelegt wird, sobald die Gelder zur Verfügung stehen. Er betrachte das als ein Signal, vor allem an die Fraktionen von Grünen und Linken.

Am Ende der vergangenen Woche hatten Befürworter und Gegner der gescheiterten Drucksache noch keine erkennbaren Schritte aufeinander zu gemacht.