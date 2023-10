Bürgermeister Jörg Bauer (links) und Stadtratsvorsitzender Notker Schrammek (beide Fraktion Aktiv für Kranichfeld, AfK) am Podiumstisch des Kranichfelder Stadtrates.

Stadtratssitzung am Donnerstag in Kranichfeld

Kranichfeld. Ein gemeinsames Zentrallager sowie ein Winterdienst-Vertrag stehen am Donnerstag auf der Tagesordnung.

Die Zweiburgenstadt und die Dörfer der Verwaltungsgemeinschaft gehen einen Schritt, um ihre Kräfte zu bündeln: Der Kranichfelder Stadtrat befindet in seiner Sitzung am Donnerstag, 19. Oktober, über das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung eines Zentrallagers für den gemeinsamen Maschinen- und Fuhrpark der Stadt und der Gemeinden. Zudem steht ein Vertrag auf der Tagesordnung, mit dem der Kranichfelder Bauhof den Winterdienst auf den kommunalen Straßen der Gemeinde Rittersdorf übernehmen soll. Die Sitzung im Seniorenclub neben dem Baumbachhaus beginnt um 20 Uhr – ungewohnt spät, da der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates zuvor ab 19 Uhr an gleicher Stelle tagt. Dessen Sitzung ist allerdings nicht öffentlich.