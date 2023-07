Stadtratssitzung in Kranichfeld

Kranichfeld. Am Donnerstagabend ist unter anderem die Stützmauer im Ortsteil Barchfeld ein Thema.

Unter anderem mit einer überplanmäßigen Ausgabe für die Bauarbeiten zur Sicherung der Stützmauer in Barchfeld beschäftigt sich am Donnerstag, 6. Juli, der Kranichfelder Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Los geht es 19 Uhr im Gemeinschaftsraum des Seniorenzentrums am Baumbachhaus. Auf der Tagesordnung stehen zudem Informationen zu den Schäden des Unwetters am 22. Mai, zur Umsetzung des Parkraumkonzeptes der Stadt sowie zur Feuerwehrpauschale.